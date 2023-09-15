МТС в три раза ускорила мобильный интернет для посетителей рынка «Многорядов» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цифровая экосистема МТС установила дополнительное телеком-оборудование вблизи крупного оптово-розничного рынка «Многорядов» в Хабаровске. В результате скорость мобильного интернета выросла в три раза на всей территории предприятия.

Теперь ускоренный 4G-интернет стал доступен в торговых павильонах, низкотемпературных складах для хранения скоропортящейся продукции, в складах для хранения и реализации плодоовощных товаров, в киосках и магазинах, расположенных на территории базы. Кроме того, скорость LTE выросла и у жителей соседних домов, находящихся по проспекту 60-летия Октября.

Обновленная цифровая инфраструктура поможет хабаровчанам использовать онлайн-сервисы во время закупок на рынке - оплатить товары через онлайн-банк, уточнить необходимую информацию в Сети, обсудить покупки с близкими по видеосвязи или вызвать такси.

- МТС использует технологию Big Data для анализа нагрузки на сеть и определения потребностей клиентов. Мы заметили, что интернет-трафик на рынке «Многорядов» с начала этого года вырос на 30%, растет также и число посетителей торговых точек. Поэтому мы усилили телеком-инфраструктуру за счет дополнительного оборудования в районе рынка «Многорядов», чтобы нашим абонентам было комфортно совершать покупки, - отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.