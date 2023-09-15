Лежал среди сгоревших вещей: хабаровчанин погиб в ночном пожаре

Тело мужчины нашли во время ночного пожара в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске минувшей ночью произошел страшный пожар, унесший жизнь человека. Сообщение о ЧП поступило на пульт службы в 02:18 15 сентября. Горела квартира в пятиэтажке по улице Ким Ю Чена.

- Первое прибывшее подразделение установило, что горят домашние вещи. Боевое развертывание огнеборцы провели в считанные минуты и приступили к ликвидации пламени. Уже в 02:49 пожар локализован, а в 02:58 полностью потушен, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Огонь разошелся на 10 квадратных метров. Во время разведки пожарные нашли тело 51-летнего мужчины.

На месте работали семь человек и три единицы техники. Сейчас проводится расследование, сотрудники Госпожарнадзора выясняют причины возгорания, подсчитывают ущерб. Предварительно пока неясно, из-за чего мог вспыхнуть огонь. Специалисты просят хабаровчан соблюдать правила безопасности.

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