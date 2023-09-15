Мифы о цифровом рубле рассказали жителям Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям Хабаровского края стали приходить сообщения о цифровом рубле. Их, как правило, рассылают в мессенджерах. Но сотрудники Центробанка просят не верить тому, что там написано. А написано там, что все деньги скоро станут цифровыми. Специалисты говорят, что они не соответсвуют действительности.

- С 15 августа началось пилотирование операций с реальными цифровыми рублями. В них участвует ограниченный круг клиентов 13 банков. В массовый оборот цифровой рубль будет внедряться по результатам поэтапного тестирования и при условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем. По оценке Банка России, произойдет это в 2025–2027 годах. При этом все формы рубля - наличные, безналичные, цифровые - будут доступны, и выбор, какими рублями пользоваться, останется за людьми, - рассказал заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Петр Соколов.

Сами представители Банка никаких рассылок не делают. Так что сообщения – мошеннические. Аферисты часто активизируются на фоне ажиотажа и либо пугают людей, либо предлагают «уникальную» возможность воспользоваться новинкой или сохранить свои сбережения. А там уже привычные схемы в виде безопасных счетов и прочего.

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