Спортивные выходные ждут жителей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае пройдут спортивные выходные. В 14 районах пройдут различные соревнования и чемпионаты. Например, 17 сентября в Хабаровске запланирована окончательная гонка чемпионата и первенства региона по велосипедному спорту. Критериум начнется на территории набережной стадиона имени Ленина в 11:00. А в 10 часов на территории арены «Ерофей» состоится четвертый этап чемпионата Хабаровского края по дрифту. Для зрителей будет работать дрифт-такси.

В районе имени Лазо пройдут межрегиональные соревнования по трофи-рейду. На старт выйдут 10 экипажей-первозарядников. Продлится мероприятие три дня: оно началось уже сегодня, 15 сентября, и закончится в воскресенье, 17 сентября. За это время участники преодолеют пять дистанций общей протяженностю 100 километров. А для судей московский специалист проведет обучающий семинар.

Также в воскресенье состоится завершающий матч «СКА-Хабаровска» с «Химками». Он начнется на стадионе имени Ленина в 15 часов. А за час до этого начнется традиционный разогрев.

В субботу в Хабаровске состоится забег клуба S95 на набережной. Он начнется в девять часов утра. Дистанция – пять километров. Участники пробегут рядом с колесом обозрения, легкоатлетическим манежем и стадионом.

В воскресенье на «умной» спортплощадке проведут функциональный тренинг. Представители клуба «Заряд» развивают гибкость, выносливость и силу посетителей любого возраста.

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