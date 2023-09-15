100-летие отметила жительница Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске 15 сентября поздравили с днем рождения жительницу Индустриального района Александру Хоменко. Женщина отметила юбилей, ей исполнилось 100 лет. Подарок ей вручили представители администрации городов и совета ветеранов. Они пожелали ей крепкого здоровья, сил и жизнерадостности.

Александра Тихоновна родилась в Алтайском крае, в деревни Ерки. В 1930 году вместе с родителями переехала на Дальний Восток. А через 13 лет началась война. 20-летняя Александра начала работать там мастеров-контролером, изготавливала снаряды для самолетов на заводе в Красной речке. После войны более 15 лет работала на заводе «Амуркабель» рабочим у станка, бригадиром, мастером, затем ремонтировала одежду в военных мастерских, была контролером на молокозаводе.

Женщину наградили «Орденом войны II степени» и медалью «За победу над Японией». В свои 100 лет она, несмотря на свой преклонный возраст, полна сил. Александра Тихоновна окружена любовью и заботой дочери, которая часто наведывается к маме.

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