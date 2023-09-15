Лучший арт-объект на Масленицу-2024 выберут в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае уже готовятся к Масленице. В регионе объявили конкурс на самую оригинальную концепцию символа прощания с зимой. Состязание анонсировала министр туризма края Екатерина Пунтус. Она рассказала некоторые условия.

- Это должна быть масштабная конструкция, в сжигание которой будут заложены понятные каждому человеку смыслы и символы. Определены и основные параметры арт-объекта: длина и ширина от трех до семи метров, высота от 10 до 15 метров, - рассказала Екатерина Пунтус.

Заявки на конкурс принимают до 14 октября на туристическом портале региона. Он должен пройти с 17 по 30 октября. Победителя выберут сами жители края: лучший эскиз определят в голосовании. А его автор получит ценный приз. Он станет известен 31 октября. Принять участие можно как в одиночку, так и целым творческим объединением.

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