ПСБ представил финансовые инновации для бизнеса на V Дальневосточном форуме предпринимателей

Фото: ПАО «ПСБ»

ПСБ выступил официальным партнером V Дальневосточного форума предпринимателей, который прошел в Хабаровске 8-9 сентября. Одной из ключевых тем мероприятия стало развитие и поддержка малого и среднего бизнеса как на Дальнем Востоке, так и в России в целом. В качестве экспертов на дискуссионных площадках Дальневосточного форума выступили заместитель председателя ПСБ Константин Басманов, старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего бизнеса Александр Чернощекин и управляющий дальневосточным филиалом ПСБ Сергей Румянцев.

На стратегической сессии «Формирование предложений в новую стратегию развития МСП» заместитель председателя ПСБ Константин Басманов отметил, что для повышения эффективности и модернизации отраслей экономики России и Дальнего Востока необходимо создавать преференции для роста занятости в малом и среднем предпринимательстве, при этом следует максимально упростить механизмы администрирования. По мнению Константина Басманова, в настоящее время следует выработать условия для долевого участия в капитале МСП и продолжить дальнейшую поддержку кредитования бизнеса, в том числе в формате онлайн-кредитования.

В свою очередь старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего бизнеса Александр Чернощекин на заседании финансового клуба «Банки и МСП» рассказал об истории финансовых инноваций, реализованных в ПСБ в части создания онлайн-кредитных продуктов для бизнеса. Он подчеркнул, что цифровизация банковских услуг и использование искусственного интеллекта в финансовых операциях становятся трендом, так как они позволяют существенно экономить затраты и создавать клиентский опыт совершенно иного уровня.

- У нас есть инновационный чат-банк «Катюша» в мессенджере «ВКонтакте», который позволяет предпринимателю не только оперативно совершать необходимые банковские операции, но и реализовывать маркетинговую стратегию, выстраивать коммуникации с партнерами и клиентами, - рассказал Александр Чернощекин.

На круглом столе, посвященном развитию женского предпринимательства, управляющий дальневосточным филиалом ПСБ Сергей Румянцев представил специальную обучающую бизнес-программу для женщин, которые уже занимаются предпринимательской деятельностью или планируют открыть свой бизнес.

- В рамках Дальневосточного форума предпринимателей мы провели большое количество активностей с представителями бизнеса и государственных структур, обсуждая актуальные вопросы взаимодействия. Сотрудники ПСБ активно работали в зоне консультирования. Форум расширяется, растет и становится серьезной точкой притяжения для бизнес-сообщества Дальнего Востока. Мы убедились, что программы поддержки, которые предлагает бизнесу ПСБ, востребованы и приносят реальные плоды, повышают доступность инвестиций. Сегодня предприниматели ценят не только стоимость инвестиций в бизнес, но также технологичность и комплексность решения бизнес-задач, - отметил Сергей Румянцев, подводя итоги участия в форуме.

В рамках форума была представлена фотовыставка «Бизнес в объективе», героями которой стали 15 дальневосточных предпринимателей.