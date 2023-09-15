Автобусы могут задерживаться из-за ремонта моста в Биробиджане Фото: администрация Биробиджана

В Биробиджане 16 сентября будет идти ремонт на мосту через реку Бира. Работы начнутся в 13 часов и продлятся до шести вечера. В это время перекроют движение для автомобилей. Также в связи с этим изменится движение автобусов по некоторым маршрутам.

Например, общественный транспорт №№ 1, 3, 6, 7, 7Д, 20 будет идти по временно измененной схеме через улицу Школьная и через новый мост до остановки «Автовокзал». А маршрут № 3Б пойдет через рынок и новый мост, автобус № 3В - через вокзал и новый мост.

В администрации города предупреждают: интенсивность движения на дорогах в связи с перекрытием может быть высокой. Есть риск, что Биробиджан встанет в пробках. Поэтому автобусы могут отставать от своих графиков. Пассажирам рекомендуют ожидать прибытия автобусов на конечных и промежуточных остановках.

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