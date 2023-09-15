Новорожденную в Биробиджане впервые в истории назвали Корнелией

Новорожденную впервые в истории назвали Корнелия в Биробиджане Фото: департамент ЗАГС ЕАО

В Биробиджане 13 сентября появилась на свет девочка, которую назвали Корнелией. В департаменте ЗАГС уточнили, что на территории Еврейской автономной области это первый случай, когда ребенка называют таким именем. Так что Корнелия сейчас одна такая на весь регион.

- У имени Корнелия древняя история. Оно упоминается еще в древней мифологии разных народов и культур. Имя Корнелия - это женская форма мужского имени Корнелий. Обладательница этого имени растет любопытным, активным, талантливым ребенком, ей все интересно. В современном мире имя Корнелия является популярным, - рассказали в департаменте ЗАГС ЕАО.

Маму девочки поздравили с рождением дочери. Ей пожелали теплых эмоций и легкого родительства, а малышке - здоровья, счастья и доброты. Почему родители остановили свой выбор на этом имени, не уточняется.

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