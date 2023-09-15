Сообщение через пункт пропуска Покровка возобновили в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае возобновляется работа грузопассажирского пункта пропуска «Покровка» в Бикинском районе. Пересечь границу жители и гости региона могут уже с завтрашнего дня, 16 сентября.

- Работа в пункте пропуска сообщением Покровка - Жаохэ была приостановлена 24 августа в связи с подъемом уровня воды в реке Уссури, - рассказали в управлении Россельхознадзора Хабаровского края.

С начала 2023 года через этот пункт пропуска на территорию Китая проехали 128 автомобилей с подконтрольным грузом, в Россию прибыло 77 транспортных средств, отметили в управлении. Его специалисты ведут в пункте пограничный ветеринарный и фитосанитарный контроль, проверяют, чтобы границу не пересекали запрещенные продукты и товары. А такое часто бывает. Например, недавно у китайца в ручной клади обнаружили несколько килограммов картофеля.

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