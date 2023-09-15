Дороги перекроют в Комсомольске-на-Амуре 16 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 16 сентября, в Комсомольске-на-Амуре перекроют движение на некоторых участках дорог. В Городе юности в этот день состоится Всероссийская акция «Кросс нации».

Движение перекроют с девяти до 14:30 по всей ширине проезжей части проспекта Мира от набережной Амура до улицы Аллея Труда. Именно по этому участку дороги побегут участники мероприятия. Между тем в городском ГИБДД уточняют, что 14:30 - ориентировочное время окончания соревнований.

- В этот период все въезды и выезды из дворовых территорий, парковочные карманы будут заблокированы. Просьба не оставлять припаркованный транспорт в районе проведения кросса. Будет работать эвакуатор, - предупредили жителей города в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

Водителей попросили планировать заранее свои маршруты и место парковки.

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