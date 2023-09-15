Надоедали звонками: приставы наказали хабаровский банк за настырность

Банк оштрафовали приставы в Хабаровске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Хабаровске приставы наказали банк за частые звонки клиенту. Жительница краевой столицы оформила там кредит, но не смогла вовремя его выплатить. Образовался долг. В дело стали вмешиваться коллекторы. Они звонили хабаровчанке, ее друзьям, родственникам и даже коллегам, постоянно напоминали о долге и нарушали их покой. Они прекрасно знали, чьи это номера, но продолжали названивать.

- С целью защитить права и законные интересы обратившейся женщины сотрудниками главного управления проведена проверка, в ходе которой установлено, что кредитная организация в несколько раз превысила допустимый лимит телефонных звонков, - рассказали в УФССП России по Хабаровскому краю.

Организацию привлекли к ответственности по административной статье и оштрафовали на 80 тысяч рублей. Приставы напоминают, что коллекторы имеют право связываться с третьими лицами, только если на это есть согласие клиента и его знакомых.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.