«Ярмарка здоровья» пройдет в Хабаровске Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Хабаровска смогут проверить свой организм на «Ярмарке здоровья». Она состоится 23 сентября в легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина с 10:00 до 18:00. Для гостей фитнес-тренер Карина Чумакова проведет зарядку в стиле танца Zumba. Ее начало в 11 часов на площадке перед манежем. А сотрудники детского центра реабилитации «Амурский» расскажут о процедурах для детей.

О профилактике сахарного диабета можно услышать от специалистов клиники гормонального здоровья, а об уходе за зубами расскажут стоматологи.

Специалисты центра Бубновского, компании «Ортомед», детской поликлиники №17 презентуют оборудование по диагностике и коррекции патологии опорно-двигательного аппарата у детей и взрослых. А сотрудники МЧС проведут психологическое тестирование для всех желающих. Кроме того, можно будет принять участие в мастер-классе по оказанию первой медицинской помощи.

В 11 часов начнется лекция о причинах нарушения слуха и протезировании. Сурдологи и наркологи проведут индивидуальные консультации.

В программе также экскурсия по интерактивному музею здоровья и викторина с подарками.

Кроме того, у ярмарки будет и практическая польза. Посетители смогут сделать флюорографию, пройти диспансеризацию и профмедосмотры, а также поставить прививку от гриппа. Для этого нужно взять паспорт и полис ОМС.

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