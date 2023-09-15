Ким Чен Ын осмотрел авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и лидер КНДР Ким Чен Ын посетили Комсомольск-на-Амуре. Во время своего официального визита в Россию глава Северной Кореи побывал на авиазаводах Города юности. Их сопровождал министр промышленности РФ Денис Мантуров. Они осмотрели инженерный центр и производственные цеха завода имени Юрия Гагарина, а также площадку компании ОАК «Яковлев».

Сотрудники завода поприветствовали гостей около мемориала славы заводчан, погибших во время Великой Отечественной войны. В фотогалерее почетных гостей есть кадры визита на завод в августе 2002 года председателя КНДР Ким Чен Ира, отца нынешнего главы государства. Кроме того, специалисты показали цифровые технологии, которыми они пользуются при производстве самолетов.

Гости осмотрели агрегатное производство истребителей и цех окончательной сборки СУ-35 и СУ-57. Делегация высоко оценила технологические мощности, которые прошли модернизацию.

Также гостям показали участки, где собирают импортозамещенный Суперджет-100, а потом компания посмотрела территорию, где проходят испытания самолета.

В завершение программы почетные гости оценили демонстрационный полет многофункционального истребителя СУ-35.

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