В число лучших в ДФО вошли два вуза Хабаровска Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты подготовили Седьмой Московский международный рейтинг «Три миссии университета». В этот раз в него впервые вошли две тысячи университетов из 112 стран мира. Среди них - 154 российских вуза. Дальний Восток представили четыре учебных заведения, два из которых - из Хабаровского края.

В список вошли Тихоокеанский государственный университет, который поднялся на 100 позиций и занял 86-127 место, а также Дальневосточный государственный медицинский университет, расположившийся на этой же позиции.

В списке лучших - вузы из 39 регионов страны. Помимо этого, в рейтинг входят Дальневосточный федеральный университет - 22-24 место, и Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова - 54-61 место.

- Впервые за все время составления рейтинга Азия обошла Европу по числу участников: 637 вузов против 621. Университеты Азии опередили европейских коллег по приросту таких показателей, как успешность, выступления в студенческих олимпиадах, цитируемость научных работ и удельный исследовательский бюджет, - рассказали в ТОГУ.

Из России на этот раз на восемь вузов больше, чем в прошлом году. Из списка выбыли университеты Амурской области и Забайкалья, но появились учреждения Краснодарского края, Оренбургской и Ярославской областей.

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