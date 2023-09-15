Лучшим химиотерапевтом РФ стала онколог из ЕАО Фото: правительство ЕАО

В Москве 12 сентября выбрали лучшего онколога страны. Им стала врач-онколог из Биробиджана Юлия Мурзина, которую признали лауреатом премии академика Савицкого. Ее провели во время Шестого Международного форума онкологии и радиотерапии. Это мероприятие считается самым престижным в области онкологии в России.

- Я писала доклад на тему «Работа врача-химиотерапевта в условиях небольшого учреждения». У меня было три серьезных противника в моей номинации. Это врачи из крупных онкоцентров страны. Когда я оказалась на церемонии награждения, меня поразил масштаб мероприятия. Обращения к участникам прислали президент Владимир Путин, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие первые лица России, - рассказала Юлия Мурзина.

Проект Юлии Ивановны призван показать пациентам и коллегам, что даже маленькие учреждения могут работать на высоком уровне. Также на премии выбирают лучшего молодого онколога, диагноста, хирурга, радиотерапевта и других. Есть и номинация за верность профессии.

Заявки на номинацию подали больше 100 человек. В финал вышли четверо. Премию Юлии Мурзиной вручил председатель Российского общества клинической онкологии RUSSCO, профессор, доктор медицинских наук Сергей Тюляндин.

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