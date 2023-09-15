Минусовые температуры придут в Хабаровский край 16 сентября

Минусовые температура придут в Хабаровский край 16 сентября Фото: Иван МАКЕЕВ

В Хабаровском крае закончилось бабье лето. В некоторых районах края значительно похолодает. Так что те, кто не хочет замерзать на улице, могут точно остаться дома.

17 сентября в Хабаровске осадков не ожидается. Ночью прогнозируют 8-10 градусов тепла, днем - 19-21. Ветер западный, до 13 метров в секунду.

На юге края ночью пройдет небольшой кратковременный дождь, днем будет сухо и даже тепло. Ночью 7-12 градусов выше нуля, днем - до 25 градусов тепла в пике. Ветер западный, до 13 метров в секунду.

В центральных районах днем тоже тепло. Дожди пройдут только в Хабаровском и Нанайском районах. А ночью значительно похолодает. В крае ожидаются первые минусовые температуры. В темное время суток погода «поскачет»: от минут трех до +15 ночью и до 13-24 градусов днем. Ветер западных направлений до 13 метров в секунду.

На севере, на удивление, теплее. Везде, кроме района имени Полины Осипенко, пройдут дожди. Ночью температура поднимется от нуля до восьми градусов, днем - от девяти до 23. Ветер подует с западных направлений до 14 метров в секунду. В Тугуро-Чумиканском районе порывы достигнут 20 метров в секунду.

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