Сотрудник образовательного учреждения Хабаровского края получил ипотеку по сниженной ставке Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ВТБ выдал первый ипотечный кредит по сниженной ставке для учителей в рамках программы «Дальневосточной ипотеки». Ипотеку на специальных условиях получил сотрудник образовательного учреждения Хабаровского края.

Воспитывающая ребенка семья воспитателя детского сада приобрела двухкомнатную квартиру в новостройке в Комсомольске-на-Амуре.

О запуске специальных условий для сотрудников государственных и муниципальных образовательных учреждений ВТБ объявил в ходе ВЭФ-2023. Они будут действовать в рамках программы «Дальневосточная ипотека» с 15 сентября и до конца года.

- Поддержка образования входит в число приоритетов ВТБ, многие годы мы сотрудничаем с ключевыми учебными заведениями региона. В Год педагога и наставника в России учителя могут приобрести собственное жилье в ипотеку по околонулевой ставке, практически в рассрочку. Сегодня мы уже провели первую выдачу по этим условиям, получаем новые заявки, - сказал заместитель управляющего по розничному бизнесу ВТБ в Хабаровском крае Алексей Близнюков.

Проект реализуется в рамках стратегии «семейного капитала», направленной на адресную поддержку населения.