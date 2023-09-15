Опасный выезд: комсомольчанина осудили за нападение на женщину-участкового

Молодой житель Комсомольска избил женщину-участкового Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Комсомольске-на-Амуре приговор суда вынесли 24-летнему жителю города. Его осудили за избиение полицейского. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

Преступление произошло в мае этого года. В полицию поступил вызов: в городе семейный скандал. На место выехала женщина-участковый. Подробностей ссоры нет, но полицейская пыталась ее унять, угомонить мужчину. Тот успокаиваться не хотел.

- На законные требования о прекращении противоправных действий правонарушитель толкнул сотрудника полиции, после чего нанес ей два удара по руке, причинив физическую боль, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Теперь мужчина проведет два года в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, молодого человека уже отправили в места лишения свободы.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.