Опасный выезд: комсомольчанина осудили за нападение на женщину-участкового

Молодой житель Комсомольска избил женщину-участкового
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Комсомольске-на-Амуре приговор суда вынесли 24-летнему жителю города. Его осудили за избиение полицейского. На молодого человека завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
Преступление произошло в мае этого года. В полицию поступил вызов: в городе семейный скандал. На место выехала женщина-участковый. Подробностей ссоры нет, но полицейская пыталась ее унять, угомонить мужчину. Тот успокаиваться не хотел.
- На законные требования о прекращении противоправных действий правонарушитель толкнул сотрудника полиции, после чего нанес ей два удара по руке, причинив физическую боль, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Теперь мужчина проведет два года в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, молодого человека уже отправили в места лишения свободы.
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