Строительную компанию Хабаровска наказали за обещания построить дом за три дня Фото: Иван МАКЕЕВ

Управление Федеральной антимонопольной службы Хабаровска обнаружило нарушения в законе о рекламе местной строительной компании. Информацию опубликовали на одном из порталов в интернете. Предприятие обещало возвести дом за три дня.

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При этом на сайте предприятия сказано, что технология строительства из полистиролбетона позволяет построить дом за два-три дня при наличии фундамента, и это с учетом возведения стен, крыши и гидроизоляции швов. При наличии подготовительных работ и фундамента срок строительства увеличивается всего на 30-35 дней.

Специалисты сделали вывод, что рекламируемые три дня уйдут только на монтаж домокомплекта, а не на строительство дома. Это стало нарушением закона о рекламе, которое не допускает искажения информации. Предприятие привлекли к ответственности, ему назначили 50 тысяч рублей штрафа.

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