Рабочие места для инвалидов оборудуют в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

Предпринимателям Хабаровского края предлагают получить господдержку при трудоустройстве инвалидов. Четыре года подряд реализуется эта программа. В этом году размер гранта вырос до 200 тысяч рублей за одно место.

Претендовать на грант могут юрлица, ИП и НКО. На деньги можно купить основное и вспомогательное оборудование: аппараты, станки, компьютеры, рабочую мебель, необходимый для работы инвентарь, технические приспособления под индивидуальные потребности инвалида.

Например, грант уже получило городское общество инвалидов «Солидарность» в Хабаровске. На эти средства они оборудовали сразу два места, а сейчас открывают клуб по интересам. Для посетителей планируется организовать секции настольных игр, возродить объединение любителей поэзии, открыть кружок вязания.

За время действия программы грант получили 10 предприятий.

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