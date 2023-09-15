Лучших работников лесной отрасли наградили в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске 15 сентября отметили День работников леса. В связи с праздником в правительстве наградили лучших представителей отрасли. Для них провели торжественный прием.

- Лесная отрасль объединяет большое количество профессий и направлений - от заготовки семян и выращивания спелого леса до лесозаготовки, деревопереработки и выпуска готовой продукции. В крае 300 лесопромышленных предприятий, 11 из них включены в перечень системообразующих. Созданы четыре крупных центра деревообработки. Даже в непростых экономических условиях поступления в бюджет отрасли с начала этого года превысили миллиард рублей, - сказал зампред правительства края по природным ресурсам и сельскому хозяйству Дарий Тюрин.

По его словам, регион является лидером на Дальнем Востоке по воспроизводству лесов, а также входит в десятку лучших по стране. В год идут работы на 60 тысячах гектаров. К следующему году планируют выйти на полноценное воспроизводство погибшего леса. В прошлом году показатель выполнили на 160%.

Для работ нужно подготавливать посадочный материал. В регионе выращивают 13 миллионов сеянцев в год, к 2030-му показатель вырастет в два раза. Для борьбы с лесными пожарами в регионе увеличили штат парашютно-десантной противопожарной службы края. Возросла кратность авиационного патрулирования, продолжается обновление автопарка. В этом году закупили шесть автомобилей за 10 миллионов рублей.

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