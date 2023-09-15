Вонь страшная: рыбных торговцев проверяют в Хабаровске

Торговцев рыбой на улице проверяют в Хабаровске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В краевой столице проходят рейды по уличным продавцам рыбы. Специалисты ЦУР Хабаровского края говорят, что жители города часто жалуются на торговцев: и запах им не нравится, и неудобства создают.

- На пересечении Льва Толстого - Амурского бульвара между светофором и трамвайной остановкой торговали спокойно весь день. Вонь стоит страшная, - пишет житель города.

Подобную ситуацию замечают и на Центральном рынке недалеко от остановки «Южнопортовая», и на Карла Маркса, 117.

В администрации города говорят, что торговля в не установленных для этого местах влечет административную ответственность. Во время рейдов нарушителей как раз привлекают к ней. За систематические нарушения предусмотрены штрафы. Проверки между тем будут продолжаться. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере от 500 до двух тысяч рублей.

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