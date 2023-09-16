В Хабаровском крае нашли гараж, набитый черной икрой и краснокнижной рыбой

Следователи считают, что мужчина купил деликатесы в районе поселка Ягодный Фото: Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ

Житель Хабаровска пойдет под суд по «браконьерской» статье. 45-летний мужчина, по версии следствия, незаконно купил и хранил более 56 килограммов рыб семейства осетровых. За это ему грозит до четырех лет колонии.

Следователи считают, что мужчина купил деликатесы в районе поселка Ягодный в июне 2023 года. Хабаровчанин стал обладателем 92 пол-литровых контейнеров черной икры. Общий вес - свыше 47 килограммов. Также мужчина купил одну часть рыб осетровых пород массой более девяти килограммов.

Деликатесы хабаровчанин свез в гараж. «Клад» обнаружили и изъяли пограничники. Уголовное дело заведено по статье «Незаконные приобретение, перевозка и хранение частей и дериватов особо ценных водных биологических ресурсов».

- По уголовному делу собраны доказательства, позволившие предъявить мужчине обвинение в совершении инкриминируемого преступления. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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