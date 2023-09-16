Шестилетний ребенок перебегал дорогу и пострадал в ДТП в Хабаровске

По предварительным данным, пешеход попал под колеса иномарки из-за несоблюдения ПДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске шестилетний ребенок получил травмы в ДТП 15 сентября. По предварительным данным, пешеход попал под колеса иномарки из-за несоблюдения правил дорожного движения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции краевой столицы.

Honda сбила ребенка вечером на улице Радищева. Предварительно, авто ехало со стороны Космической в направлении Павла Морозова. В районе дома №7 ребенок перебегал дорогу в неустановленном для перехода месте. Водитель наехал на маленького пешехода, последний получил травмы.

- Ребенок доставлен в медицинское учреждение для обследования. На месте происшествия работали сотрудники полиции, - сообщили в ведомстве.

О травмах и состоянии пострадавшего не сообщается. Инспекторы напоминают всем участникам дорожного движения о внимательности и строгом соблюдении ПДД. К слову, если дети нарушают правила, то родители привлекаются к административной ответственности по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. За это может грозить штраф до 500 рублей.

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