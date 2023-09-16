Новый прожиточный минимум в Хабаровском крае составит 19 937 рублей

Прожиточный минимум применяется при расчете мер соцподдержки граждан Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае прожиточный минимум на 2024 год увеличился на четыре процента по сравнению с 2023-м. Величина устанавливается для нескольких категорий населения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В 2024 году прожиточный минимум на душу населения в Хабаровском крае составит 19 937 рублей. В том числе: для трудоспособных граждан - 21 731 рубль, для пенсионеров - 17 146 рублей, для детей – 21 965 рублей.

Прожиточный минимум применяется при расчете мер социальной поддержки граждан. Речь идет о пособиях на детей, государственной помощи по социальному контракту, доплатах к пенсии.

Постановление о новом прожиточном минимуме в Хабаровском крае вступит в силу с 1 января 2024 года. Срок действия - до 31 декабря 2024-го. Документ будет опубликован на портале нормативных правовых актов региона.

Оформить ряд мер социальной поддержки можно на портале «Госуслуги». Заявителю необходимо будет внести и подтвердить актуальные данные.

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