Запас угля к отопительному сезону полностью подготовлен в Хабаровске

Запасы твердого топлива на складах оцениваются в 4,8 тысячи тонн Фото: Администрация Хабаровска

Подготовка к отопительному сезону продолжается в Хабаровске. К грядущей зиме в краевой столице сделали 100-процентный запас угля. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Хабаровска.

Запасы твердого топлива на складах оцениваются в 4,8 тысячи тонн. Ожидается поставка 5,9 тысячи тонн сортового Канско-Ачинского угля.

Поставляют уголь ООО «ТНК-Олимп» со склада на Горького, 59б и ООО «Хабаровск-СУЭК» с Промывочной, 1a/1. Максимальная цена на твердое топливо с 1 декабря 2022 года составляет 7200 за одну тонну. По данным на 15 сентября, твердое топливо продается по 6500 рублей за одну тонну сортового бурого Канско-Ачинского угля. Торговля углем с указанных складов идет через автовесы, что исключает недовес топлива.

- Люди, проживающие в домах без центрального отопления, могут обратиться в отделы социальной поддержки населения для назначения субсидии (в случае, если их расходы на оплату жилья и «коммуналки» выше величины, соответствующей максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи) или ежемесячной денежной компенсации льготникам на покупку топлива, - добавили в администрации.

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