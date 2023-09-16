Дети погибших участников СВО из Хабаровского края побывали на Шантарских островах

В путешествия на архипелаг отправились 11 школьников. Фото: t.me/Degtyarev_Info

Дети, чьи отцы погибли в зоне проведения СВО, побывали на знаменитых Шантарских островах. В путешествие на завораживающий архипелаг отправились 11 школьников среднего возраста. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

Поездка для детей была организована от и до. Школьникам предоставлялись в том числе трансфер, проживание, питание и медицинская помощь в случае необходимости. Организаторы предусмотрели и все меры безопасности. Во время тура с детьми был опытный проводник-инструктор.

- Ребята увидели не только красоту знаменитых Шантарских островов, но и научились держаться на сапах и рыбачить, - добавил губернатор.

Михал Дегтярев подчеркнул, что практика поддержки детей через путешествия по родному региону продолжится.

Отметим, что в Хабаровском крае родители могут возместить часть затрат на покупку путевок в загородные детские лагеря. Компенсация составляет 11 тысяч 601 рубль за 21-дневный отдых.

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