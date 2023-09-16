Зачем Ким Чен Ын приезжал в Комсомольск? Михаил Дегтярев раскрыл программу визита лидера КНДР

Ким Чен Ыну показали цеха по сборке SJ-100 и демонстрационный полет Су-35. Фото: t.me/Degtyarev_Info

В Комсомольске завершился визит лидера КНДР Ким Чен Ына 15 сентября. Северокрейский глава прибыл в Россию по приглашению Владимира Путина. Сначала председатель Государственных дел КНДР побывал на космодроме «Восточны», затем прибыл в Хабаровский край.

В Комсомольске Ким Чен Ына сопровождали глава края Михаил Дегтярев и вице-премьер Денис Мантуров. Делегация посетила авиационные предприятия. В частности побывала в инженерном и производственных цехах авиазавода имени Гагарина и на площадке производственного центра головной компании гражданского дивизиона ОАК «Яковлев».

- В конструкторском подразделении оценили технологии, которые используются при создании современных самолетов. Осмотрели агрегатно - сборочное производство истребителей и цех окончательной сборки самолетов Су-35 и Су-57, - сообщил Михаил Дегтярев.

Ким Чен Ыну показали цеха по сборке SJ-100 и демонстрационный полет Су-35. После бронепоезд лидера КНДР направился в Приморье. 16 сентября товарищ Ким прибыл на станцию Артем - Приморский-1.

Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Гагрина в 2002 году принимал высоких гостей. Предприятие осматривал отец нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ир.

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