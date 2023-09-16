Между Хабаровском и Владивостоком могут построить скоростную железную дорогу

Проект, возможно, будет реализован в будущем Фото: Александра ШОПЕНКО

Высокоскоростная железнодорожная магистраль может связать два крупных дальневосточных города - Хабаровск и Владивосток. Проект, возможно, будет реализован в будущем. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

- Было бы интересно проработать проект и связать их (Хабаровск и Владивосток - прим. ред.) более быстрым сообщением. Думаю, это не в ближайшие несколько лет, но рано или поздно мы увидим, - цитируют министра «РИА новости».

Он также отметил, что перенос столицы Дальнего Востока из Хабаровска во Владивосток не привел к ухудшению ситуации в городах. Наоборот, приморская столица получила свои плюсы. Что касается Хабаровска, то лишение его статуса дальневосточной столицы, по мнению Чекункова, «разгрузило логистически».

Министр отметил, что решение сделать Владивосток дальневосточной столицей было «наверное, верным». Такой вывод связан с тем, что столица Приморья - портовый город и является конечной точкой Транссибирской магистрали.

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