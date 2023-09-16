Спортсменки из Хабаровска сыграют на открытии Школьной футбольной лиги в Москве

Регион представит команда школы №27 Фото: Министерство физкультуры и спорта Хабаровского края

Хабаровские футболистки впервые сыграют во всероссийском турнире Школьной футбольной лиги. Регион представит команда школы №27. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

В турнире примут участие 96 команд из 65 регионов. Спортсмены сыграют на шести полях в московских «Лужниках». Медали разыграют в трех возрастных категориях: 10-11 лет, 12-13 лет и 14-15 лет. Всего в соревновании поучаствуют 1200 мальчиков и девочек.

Для школьников пройдут экскурсии по Москве, дети встретятся с легендами сборной России и футболистами Медиалиги. Каждый участник получит памятный подарок.

Школьная футбольная лига пройдет впервые. В ее рамках предусмотрены внутришкольный и муниципальный этапы. Затем команды выходят в региональные финалы. Всероссийский этап - вершина лиги.

- В прошлом году в Хабаровском крае проект «Футбол в школе» реализовывался в 54 учреждениях. В этом учебном году добавилось еще 14, - сообщил региональный куратор проекта «Футбол в школе» Валентин Илик.

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