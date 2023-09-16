Жители краевой столицы могут еще насладиться теплыми деньками Фото: Александра ШОПЕНКО

Жители краевой столицы могут еще насладиться теплыми деньками. Погода в Хабаровске 17 сентября обещает быть без осадков. Ночью +10+12 градусов, днем - около +22+24 градусов. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду.

На юге края также без существенных осадков. Ночью столбик термометров покажут +9+14 градусов, - днем от +21+26 градусов. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МЧС России.

В центральных районах тоже без существенных осадков. Температура ночью +3+13 градусов, днем воздух прогреется до +18+26 градусов. Ветер западный, юго-западный 4-13 метров в секунду.

Без существенных осадков и на севере края. Температура ночью от -2 до +8 градусов, днем - в районе +7+24 градусов. Ветер западный 4-12 метров в секунду.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.