Троих школьников увезли в больницу после двух ДТП в Хабаровске 16 сентября

Первая авария произошла примерно в 8:20 часов на перекрестке улиц Суворова и Ворошилова Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

В Хабаровске в двух авариях пострадали трое несовершеннолетних. Сначала в больницу увезли двоих подростков, затем под колеса авто попал десятилетний пешеход. По всем фактам проводится проверка.

Первая авария произошла примерно в 8:20 часов на перекрестке улиц Суворова и Ворошилова. Водитель «Тойоты» ехал в сторону Малиновского, в салоне были двое 15-летних школьников.

В районе Суворова, №31 иномарка ушла в левый поворот и, предварительно, не предоставила преимущество «Митсубиси». Как итог - две машины столкнулись. Школьники пострадали, их госпитализировали.

Вторая авария случилась днем на Павла Морозова. Водитель «Тойоты» сбил десятилетнего ребенка, который переходил дорогу по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Пострадавшего также доставили в больницу для обследования.

- Уважаемые участники дорожного движения! Госавтоинспекция напоминает о необходимости строгого соблюдения ПДД. Берегите себя и окружающих вас людей, - напомнили в УГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Вторая авария случилась днем на Павла Морозова Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

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