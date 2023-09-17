Паводок отступает: приусадебные участки освобождаются от воды в Хабаровском крае Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

В Вяземском районе Хабаровского края приусадебные участки продолжают освобождаться от паводковых вод. В настоящее время обстановка стабилизируется. На утро воскресенья 17 сентября, в двух селах вода ушла еще с четырех участков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

- По состоянию на утро 17 сентября 223 года уменьшилось количество подтопленных территорий в Вяземском районе. В селах Видное и Кедрово освободились от воды 4 приусадебных участка. Всего на территории региона в 5 населенных пунктах в 2-х муниципальных образованиях остаются подтопленными 25 приусадебных участков и 5 участков внутрипоселковых дорог, - рассказали в ведомстве.

Центр управления в кризисных ситуациях проводит ежедневный мониторинг ситуации. В этом году в регионе сильных подтоплений не было, в отличие от соседнего Приморского края.

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