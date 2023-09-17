Краболовное судно, выполненное на заводе в Хабаровске, передали заказчику Фото: Правительство Хабаровского края

Второй краболов, выполненный на хабаровском судостроительном заводе, передали заказчику в торжественной обстановке. Накануне на судне подняли флаг. Краболов в будущем войдет в состав рыбопромыслового флота страны. Об этом сообщает правительство Хабаровского края.

Отмечается, что документы на краболова и на его передачу заказчику были подписаны еще 1 сентября. Сейчас же прошла именно церемония поднятия флага. Заказ делали для «Маг-Си Интернешнл». Проект судна – 03141 «Кедон». Это уже второе судно, которое сделали в рамках программы «Квоты по киль».

«Кедон» начали строить 31 арта 2020 года. У судна есть брат-близнец – судно «Омолон». В августе прошлого года «Кедон» спустили на воду и начал и проводить швартовые испытания.

На торжественной церемонии поднятия флага присутствовали министр промышленности и торговли региона Евгений Романов, директор завода Андрей Бекасов, а также представители заказчика. В ходе мероприятия министр наградил лучших работников судостроительного завода.

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