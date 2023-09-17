Вела себя агрессивно: инспекторы успокоили нетрезвую автомобилистку с помощью наручников на Колыме. фото - госавтоинспекция области

Нетрезвая автомобилистка повела себя неадекватно и была закована в наручники инспекторами ДПС. ЧП случилось в ночь на 17 сентября, в Магадане, в районе улицы Пролетарской. Как сообщает полиция Колымы, 43-летняя женщина отказалась пройти тест на алкоголь и была агрессивна по отношению к инспекторам.

Сотрудники областного ГИБДД остановили «Дайхатцу Териус» возле 72 дома на пролетарской. Во время беседы от нее исходил запах алкоголя. Инспекторы пригласили женщину в патрульный автомобиль. На пути к машине она стала вести себя неадекватно, и проявлять агрессию по отношению к инспекторам. Тем пришлось успокаивать ее с помощью наручников.

Проходить медицинское освидетельствование она отказалась. На нее составили административный протокол, а машину забрали на спецстоянку. Ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет.

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