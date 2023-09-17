Неминуемые ливни и резкое похолодание: на Хабаровский край надвигается циклон Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

На Хабаровский край надвигается мощный циклон, который принесет с собой дожди и холод. По прогнозам синоптиков, осадки, ветер и понижение температуры ожидаются 19 и 20 сентября. На севере региона по ночам температура может опускаться до нуля. В других частях края – до +1. Пока это предварительные данные, прогноз будет обновляться и уточняться.

- В городе Хабаровске – без существенных осадков, температура ночью от +8 до +10 градусов, температура днем от +24 до +26 градусов, ветер южный, юго-западный 4-12 метра в секунду, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю со ссылкой на синоптиков данные по погоде на 18 сентября.

На юге региона дождей в понедельник не ожидается, днем воздух прогреется до +26 градусов, ночью похолодает до +9. Центр края ждет дождь, но не везде, в основном, в Верхнебуреинском районе. Ночью центральные районы края ждет понижение температуры до +3 градусов, а днем потеплеет до +26. В северной части края местами дожди, но существенного похолодания в понедельник не будет.

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