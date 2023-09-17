Его тело нашли в сгоревшем доме: мужчина погиб в пожаре в Хабаровском крае Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Рано утром 17 сентября в районе имени Лазо случился сильный пожар. В поселке Георгиевка полностью выгорел частный дом и погорели постройки на участке. К несчастью, в этом пожаре погиб молодой мужчина, его тело обнаружили пожарные.

- Локализовать открытое горение на площади 150 квадратных метров огнеборцам удалось в 04:40, еще через 12 минут были ликвидированы очаги открытого горения. После этого пожарные приступили к разбору конструкций, проливке и проверке на наличие скрытых очагов тления и горения, - сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Как раз во время разбора конструкций и проливки пожарные и нашли бездыханное тело. Пожар полностью потушили к 5:15. По итогу дом сгорел полностью, задел огонь и постройки на участке. На месте отработали две пожарные машины и семь человек. В случившемся будут разбираться сотрудники Госпожнадзора и следственного комитета. Они установят причину возгорания и обстоятельства случившегося.

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