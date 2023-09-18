Придется делать ремонт: дом по Зеленогорскому переулку вспыхнул ночью в Хабаровске

Пожар в многоквартирном доме тушили ночью в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей ночью жильцы дома №9 по Зеленогорскому переулку не спали. У них произошел пожар, на место выехали спасатели, а людям пришлось эвакуироваться.

Сообщение о ЧП поступило 18 сентября примерно в 02:37. Горел двухэтажный барак. Тушить огонь отправились 28 человек и 10 единиц техники, половина из которых - от МЧС России.

- По прибытии первых подразделений установлено, что горит торец дома, пламя распространяется на крышу. Пожарные помогли эвакуироваться 12 жильцам дома. Для поиска возможно находящихся внутри здания людей было сформировано три звена газодымозащитной службы, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать пожар на площади 100 квадратных метров удалось в 03:11, ликвидировать открытые очаги - через 15 минут. Дальше специалисты начали проливку и проверку строения на скрытые очаги горения. Работа закончилась в 04:29.

В итоге четыре квартиры в одном подъезде частично повреждены, также пострадали наружная стена и кровля. Люди все целы.

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