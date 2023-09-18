Во Всероссийском конкурсе «Семья года» победили жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае озвучили итоги Всероссийского конкурса «Семья года». Победителями стали жители Хабаровского района - семья Демяшкиных из Князе-Волконского. Они стали лучшими в номинации «Сельская семья».

Михаил Девяшкин - глава администрации сельского поселения, а его жена Татьяна Андреевна руководит танцевальным коллективом «Фортуна». Детей они с раннего возраста приучают к труду, те помогают родителям в саду и огороде. Семья постоянно участвует в концертах, акциях и волонтерской деятельности.

В октябре родители и дети поедут в Москву, где для них проведут экскурсию, творческие встречи и церемонию награждения. Ее можно посмотреть в прямом эфире в День матери, 26 ноября.

Жители Хабаровского края каждый год становятся победителями в разных номинациях. В прошлом году, к примеру, в номинации «Семья - хранитель традиций» жюри выбрало семью Росугбу из Ульчского района. В этот раз в оргкомитет поступило 384 заявки из 86 регионов страны. Среди них - 14 семей из районов Хабаровского края.

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