Хоккеисты «Амура» провели открытую тренировку в Хабаровске Фото: ХК "Амур"

В Хабаровске прошла открытая тренировка по хоккею, которую провели участники клуба «Амур». В течение 17 дней они были на чемпионате и только недавно вернулись домой. Выезд был непростой, с собой спортсмены привезли три победы, но и три поражения. Несмотря на это, показатель для хоккеистов хороший, показывающий их рвение в победе.

Теперь спортсменов ждет домашняя серия. Она начнется с матча с «Куньлунем РС». Но прежде чем снова побеждать, они решили взбодрить болельщиков открытой тренировкой, которая прошла в «Платинум Арене». Желающих посмотреть собралось немало, был настоящий аншлаг, что говорит о том, что хоккей в Хабаровске востребован.

Кроме того, представители клуба сделали красочные снимки с мероприятия. Те, кто не смог его посетить, смогут посмотреть, а те, кто там был, - найти себя.

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