«СКА-Хабаровск» одержал победу над командой «Химки» Фото: fcska.ru
17 сентября в краевой столице состоялся матч между «СКА-Хабаровском» и командой из Подмосковья «Химки». Первый тайм прошел в равной борьбе. «СКА-Хабаровск» был нацелен на атаку. Самыми опасными моментами стали удар со штрафного от Николая Покидышева и выход один на один Саида Алиева - оба раза угрозу ликвидировал голкипер «Химок» Игорь Обухов.
Во втором тайме на поле у армейцев вышел Вячеслав Подберезкин. Атака стала заметно напористей. Артем Симонян разыграл мяч с Андреем Никитиным и пробил в цель. Немного позже Саид Алиев успешно реализовал пенальти, после чего счет стал 2:0. На 73-й минуте один гол забил Кирилл Панченко. Последний гол в пользу нашей команды забил Максим Кутовой.
24 сентября «СКА-Хабаровск» на выезде сыграет с лидером первенства МЕЛБЕТ-Первой Лиги - «Аланией». Игра пройдет в Грозном.
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