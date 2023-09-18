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НовостиПроисшествия18 сентября 2023 1:09

С кредитом и без работы: женщина откликнулась на объявление и лишилась денег в Хабаровском районе

Работа на дому обернулась потерей денег для жительницы Хабаровского района
Александра ЯВИЩЕНКО
Работа на дому обернулась потерей денег для жительницы Хабаровского района

Работа на дому обернулась потерей денег для жительницы Хабаровского района

Фото: Иван МАКЕЕВ

64-летняя жительница села Осиновая Речка обратилась в полицию. Женщин рассказала, что неизвестные украли у нее деньги, взятые в кредит. По словам пенсионерки, она нашла объявление в Сети, где предлагалась работа на дому. Она посчитала, что было бы неплохо получить дополнительный доход. Заполнила анкету.

Позже ей через мессенджер позвонил незнакомец. Он назвался работником крупной организации и объяснил суть «работы». Она заключалась в торговле акциями. По словам мужчины, чтобы получить прибыль, нужно внести большую сумму. Таких денег у женщин не было, поэтому она оформила кредит на 620 тысяч рублей. Пенсионерка внесла их на счет и стала ждать прибыль. Когда обещанные деньги за инвестиции не пришли, она поняла, что стала жертвой мошенников.

- Заведено дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к преступлению.

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