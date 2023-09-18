С кредитом и без работы: женщина откликнулась на объявление и лишилась денег в Хабаровском районе

Работа на дому обернулась потерей денег для жительницы Хабаровского района Фото: Иван МАКЕЕВ

64-летняя жительница села Осиновая Речка обратилась в полицию. Женщин рассказала, что неизвестные украли у нее деньги, взятые в кредит. По словам пенсионерки, она нашла объявление в Сети, где предлагалась работа на дому. Она посчитала, что было бы неплохо получить дополнительный доход. Заполнила анкету.

Позже ей через мессенджер позвонил незнакомец. Он назвался работником крупной организации и объяснил суть «работы». Она заключалась в торговле акциями. По словам мужчины, чтобы получить прибыль, нужно внести большую сумму. Таких денег у женщин не было, поэтому она оформила кредит на 620 тысяч рублей. Пенсионерка внесла их на счет и стала ждать прибыль. Когда обещанные деньги за инвестиции не пришли, она поняла, что стала жертвой мошенников.

- Заведено дело по статье «Мошенничество». Максимальное наказание - лишение свободы на срок до шести лет, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Полицейские проводят комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к преступлению.

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