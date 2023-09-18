Комсомольск заволокло дымом от пожаров
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители Города юности жалуются на смог, который накрыл Комсомольск 18 сентября. С самого утра люди заметили дым, наполнивший воздух во всех районах города. В администрации рассказали, откуда появился запах гари.
- Из-за пожаров в Амурском районе в Комсомольске сложилась обстановка задымления. Управление ГОЧС администрации города рекомендует по возможности оставаться дома, не выходить на улицу, не проветривать помещения, использовать влажные марлевые повязки, - прокомментировали в администрации Комсомольска.
В соцсетях городской мэрии в комментариях к новости уточняется, что дети могут сегодня не идти в школу. Родителям нужно уведомить об этом классных руководителей.
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