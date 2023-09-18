Школьников Хабаровского края приглашают пройти уроки по финансовой грамотности Фото: Алексей БУЛАТОВ

Банк России приглашает учеников школ и колледжей Хабаровского края на осеннюю онлайн-сессию по финансовой грамотности. В программе обучения будет 20 тем. Некоторые из них будут освещаться впервые.

Курс осветит темы инфляции, налогов, пенсии, кредитов, вкладов и страховок. Из нового - инвестиции в ценные бумаги, облигации. В образовательную программу войдет модуль профориентации. Школьникам расскажут о профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога. Учеников научат планировать бюджет и распознавать мошенников.

Первое занятие под названием «Эволюция платежей: от наличных до цифрового рубля» пройдет 19 сентября в 16:30. Спикером выступит первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова. Темы и расписание сессии можно посмотреть на сайте проекта dni-fg.ru.

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