Кадровые изменения произошли в правительстве Хабаровского края Фото: @Degtyarev_Info Фото: Социальные сети

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил о кадровых изменениях в правительстве региона. Об этом он написал в своем телеграм-канале в понедельник 18 сентября.

- На должность заместителя председателя Правительства по инфраструктуре назначена Ирина Горбачева. Роман Мирошин переходит на другую работу в центральной части России, - подлился новостью в соцсетях глава региона Михаил Дегтярев.

На место Ирины Горбачевой, которая ранее работала в должности министра транспорта и дорожного хозяйства края, исполняющим обязанности назначен Георгий Мазунин. До этого он занимал пост первого замминистра ведомства.

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