Улицу Фруктовую торжественно открыли в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске торжественно открыли улицу Фруктовую. Ее отремонтировали по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». Жители Березовки в прошлом году попросили мэра Сергея Кравчука привести ее в порядок. Дорогу включили в список на 2023 год.

Сейчас на участке закончили все работы, а в честь этого жители устроили настоящий праздник и пригласили на него мэра, подрядчика, общественников и других. Почетные гости торжественно разрезали ленту.

- Я приезжал сюда год назад: здесь невозможно было ни ездить, ни ходить. А теперь здесь хорошая качественная дорога. За это надо сказать всем огромное спасибо. Дорогие жители, вы большие молодцы, что неравнодушно относитесь к своему району. Вы были здесь с момента начала строительства, активно следили за работой, и теперь благодаря совместным усилиям здесь сделана такая прекрасная улица, – сказал Сергей Кравчук.

Жители города в свою очередь поблагодарили всех, благодаря кому преобразилась улица. Правда, при ремонте возникли некоторые трудности, из-за чего сдвинулись сроки сдачи. Но на участке решили проблему с водоотведением: она теперь стекает к протоку реки Березовой. Теперь топить ничего не будет.

Жителей города попросили активней участвовать в благоустройстве. Благодаря этому удалось отремонтировать 30 грунтовых дорог.

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