Около тонны семян лесных культур заготовили в Хабаровском крае Фото: Олег ЗОЛОТО

В Хабаровском крае идет работа над восстановлением утраченного леса. Для этого нужно заготовить посевной материал. Из него высадят саженцы, которые заменят погибшие деревья. По этому показателю Хабаровский край лидирует в ДФО. К осени в регионе заготовили уже больше тонны семян.

- По выращиванию семян мы стабильно опережаем всех наших соседей. К примеру, в прошлом году в регионе подготовили 20 тонн семенного материала. В этом году планируется подготовить уже 27 тонн. Пока у нас готова примерно тонна. Это 638 килограммов семян кедра, 252 килограмма лиственницы, 86 килограммов ели и пихты, - рассказал заместитель министра – начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.

Заготовка семян – процесс трудоемкий, работать нужно круглосуточно. Они, как правило, созревают в третьей декаде августа, потом начинается сбор. Специалисты собирают шишку, которую тестируют на всхожесть. Затем ее сушат, лущат и достают смена. Их аккуратно помещают в стеклянные бутыли и сдают на склад. Работа идет до конца сентября. И тут очень важно не упустить благоприятное время. Полученные материал отдают в питомники и продают другим регионам.

Высаживать лес начинают весной, но основные работы приходятся на осень. К середине сентября высадили почти девять тысяч гектаров, из которых четыре – искусственно. Всего в этом году планируется засадить 66 гектаров, искусственно – 6, 6.

В прошлом году Хабаровский край отметили на федеральном уровне за самое активное лесовосстановление. До 2026 года предстоит выращивать до 18 миллионов саженцев в год, а к 2030-му – до 27 миллионов.

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