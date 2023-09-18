Неделя безопасности дорожного движения началась в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Хабаровский край присоединился к Всероссийской неделе безопасности дорожного движения. Она пройдет с 18 по 22 сентября на территории всего региона. Таким образом инспекторы ходят привлечь внимание к проблеме снижения аварийности с детьми и подростками. В последнее время случаев аварий, в которых получают травмы несовершеннолетние, только растет. Поэтому важно, чтобы ребята соблюдали правила.

В течение пяти дней специалисты будут посещать детские сады и школы, где с детьми и педагогами проведут лекции о ПДД.

- При этом внимание будет акцентировано на необходимости моделирования и обсуждения с детьми различных дорожных ситуаций, в которых они могут оказаться, - рассказали в ГИБДД Хабаровского края.

Кроме того, родителям расскажут о правилах перевозки детей в салонах автомобилей и о применении светоотражателей.

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