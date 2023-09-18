Губернатор Хабаровского края проведет прямой эфир Фото: правительство Хабаровского края
У жителей Хабаровского края есть возможность задать важные вопросы главе региона Михаилу Дегтяреву. Губернатор проведет прямой эфир в социальных сетях. Трансляция состоится уже в эту среду, 20 сентября. Михаил Владимирович лично ответит на максимальное число вопросов жителей.
Как и всегда, эфир состоится на официальных страничках правительства Хабаровского края в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также в социальных сетях губернатора, в том числе, в его Телеграм-канале. Свои вопросы уже можно задавать: их нужно оставить в комментариях под анонсами мероприятия в аккаунтах ведомства.
Сама трансляция запланирована на 19 часов. Она продлится традиционно в течение часа.
Такой формат общения властей с хабаровчанами стал довольно привычным. Это далеко не первый эфир губернатора, во время которого он затрагивает десятки тем.
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