Губернатор Хабаровского края проведет прямой эфир Фото: правительство Хабаровского края

У жителей Хабаровского края есть возможность задать важные вопросы главе региона Михаилу Дегтяреву. Губернатор проведет прямой эфир в социальных сетях. Трансляция состоится уже в эту среду, 20 сентября. Михаил Владимирович лично ответит на максимальное число вопросов жителей.

Как и всегда, эфир состоится на официальных страничках правительства Хабаровского края в «Одноклассниках» и «ВКонтакте», а также в социальных сетях губернатора, в том числе, в его Телеграм-канале. Свои вопросы уже можно задавать: их нужно оставить в комментариях под анонсами мероприятия в аккаунтах ведомства.

Сама трансляция запланирована на 19 часов. Она продлится традиционно в течение часа.

Такой формат общения властей с хабаровчанами стал довольно привычным. Это далеко не первый эфир губернатора, во время которого он затрагивает десятки тем.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.